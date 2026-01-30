В Костанайской области родилась тройня
В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня — первая в области за последние три года, передает BAQ.KZ. Три девочки родились в семье, где уже подрастают три сына.
Как рассказали в Минздраве Казахстана, маме новорожденных 31 год. Две девочки родились с весом по 2600 граммов, одна — 2300 граммов. Рост всех малышек — 49 сантиметров.
По словам врачей областной больницы, состояние мамы и детей оценивается как удовлетворительное. При этом специалисты подчёркивают, что многоплодная беременность относится к группе повышенного риска как в период вынашивания, так и при родоразрешении, и требует постоянного медицинского наблюдения и высокого уровня перинатальной помощи.
Мама тройняшек Сымбат Шарапеева выразила благодарность коллективу Костанайской областной больницы, где она неоднократно проходила госпитализацию во время беременности и где было проведено родоразрешение.
