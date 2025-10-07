В Костанайской области школьников учат превращать мусор в 3D‑материалы
В Костанайской области запущен пилотный проект "Ресайклинг мастерская".
В селе Октябрьское Костанайского района стартовал пилотный экологический проект "Ресайклинг мастерская", направленный на развитие культуры переработки отходов среди школьников и местных жителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Костанайской области.
Новый "ЭкоКабинет" был торжественно открыт 7 октября 2025 года в общеобразовательной школе имени С. Кубеева.
Инициатива реализуется в рамках государственной программы "Таза Қазақстан" и стала частью проекта государственного социального заказа, курируемого Отделом внутренней политики Костанайского района. Ключевая цель — формирование у населения экологически ответственного мышления и развитие навыков раздельного сбора мусора с последующим его вторичным использованием.
Особенность "ЭкоКабинета" — это не просто пункт приёма вторсырья, а настоящее интерактивное пространство, где можно увидеть, как из пластиковых отходов создаются новые изделия. Например, собранный пластик перерабатывается прямо на месте в нити для 3D-печати — учащиеся своими глазами наблюдают, как мусор превращается в ресурс.
Проект осуществляется в партнёрстве с Общественным фондом "Экологический клуб "Neco"" при поддержке школы и местных властей. Ожидается, что такая мастерская станет центром экологического просвещения в селе, вовлекая в практическую экологию как учеников, так и их семьи.
"Ресайклинг мастерская" — это больше, чем школьный проект. Это шаг к будущему, где забота об окружающей среде начинается с конкретных действий, а экологические знания становятся неотъемлемой частью образования. Власти региона уверены, что подобные инициативы будут расширяться и охватят больше учебных заведений Костанайской области.
