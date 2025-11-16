В регионе завершилась уборочная кампания, по итогам которой аграрии получили 7 миллионов тонн зерна — это лучший показатель за последние десять лет. Несмотря на сложные погодные условия, сельхозпроизводителям удалось обеспечить высокие результаты по основным культурам, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на областной акимат.

Согласно данным областного управления сельского хозяйства, наряду с зерновыми удалось собрать достойный урожай масличных культур, картофеля и овощей. Продолжается рост в животноводческом секторе: увеличивается поголовье крупного рогатого скота, птицы, а также объемы производства мяса, молока и яиц.

В регионе активно реализуются инвестиционные проекты в АПК. Ведётся модернизация хозяйств, строительство и расширение молочно-товарных ферм, растут мощности перерабатывающих предприятий. Эти меры позволяют создавать новые рабочие места и способствуют укреплению аграрной экономики.

По оценкам специалистов, стабильная динамика развития агропромышленного комплекса обеспечивает продовольственную безопасность региона и повышает конкурентоспособность его продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.