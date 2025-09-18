Вблизи села Пешковка Фёдоровского района Костанайской области сломался автобус, следовавший транзитом из России в Таджикистан. На его борту находились 73 человека, среди них 13 детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Во время движения произошла поломка двигателя, из-за которой автобус не смог продолжить путь. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели ДЧС и представители акимата. Пассажирам оказали необходимую помощь, их разместили в селе Пешковка и обеспечили горячим питанием.

С представителями Таджикистана был установлен контакт, и вскоре к месту прибыл резервный автобус. Все пассажиры пересели и продолжили поездку, выразив благодарность принимающей стороне.