В Костанайской области спасли иностранных пассажиров автобуса с детьми, застрявшего в пути
Во время движения произошла поломка двигателя автобуса
18 Сентября, 07:15
379Фото: МЧС РК
Вблизи села Пешковка Фёдоровского района Костанайской области сломался автобус, следовавший транзитом из России в Таджикистан. На его борту находились 73 человека, среди них 13 детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Во время движения произошла поломка двигателя, из-за которой автобус не смог продолжить путь. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели ДЧС и представители акимата. Пассажирам оказали необходимую помощь, их разместили в селе Пешковка и обеспечили горячим питанием.
С представителями Таджикистана был установлен контакт, и вскоре к месту прибыл резервный автобус. Все пассажиры пересели и продолжили поездку, выразив благодарность принимающей стороне.
