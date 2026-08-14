В Костанайской области стартовал молодежный экослет EcoZhas – 2026

В Лисаковске стартовал областной экологический слет для молодежи и волонтеров. За три дня участникам предстоит разработать собственные решения экологических проблем региона, а авторы лучшей стратегии получат не менее 1 млн тенге на ее реализацию, передает BAQ.KZ.

Слет проходит с 14 по 16 августа на базе отдыха «Алый парус». В нем участвуют до 80 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе представители молодежных ресурсных центров районов и городов области.

Организатором выступил общественный фонд «Экологический клуб Neco» при поддержке Управления общественного развития акимата Костанайской области. Проект реализуется в рамках EcoZhas и принципов «Таза Қазақстан».



От питомников до собственных проектов

Программа началась с выездной части. Участники посетили Экокабинет, Государственный питомник, Частный питомник, «Атамекен 4+» и «АгроЭкоХаб», где познакомились с работой экологических предприятий и организаций.

После экскурсии группа отправилась в Лисаковск, где продолжилась трехдневная программа.

В нее вошли образовательные тренинги, мастер-классы, командная работа и разработка собственных проектов. Молодым людям предстоит определить актуальные экологические проблемы Костанайской области, предложить варианты их решения и представить итоговые стратегии.

Образовательная часть охватит экологическое волонтерство, бережное потребление, зооволонтерство, переработку и повторное использование отходов, озеленение, возобновляемые источники энергии, климатические и экологические проекты и международные практики волонтерства.

В качестве спикеров и экспертов приглашены Асыл Окапова, Людмила Евженкова, Ольга Соловьева, Динара Шадрина, Генадий Ипатов, Азим Жанбуршинов, Бауыржан Жумат Киикбайулы и Татьяна Миронюк.

Финал с уборкой и финансированием

Помимо образовательной части, для участников предусмотрены тимбилдинги, спортивные и культурные мероприятия. Организаторы рассчитывают через них развивать командную работу и связи внутри молодежного волонтерского сообщества региона.

Главный итог слета определят на защите проектов. Лучшая экологическая стратегия получит финансирование не менее 1 млн тенге для дальнейшей реализации. Все участники получат сертификаты.

Завершится трехдневная программа экологической акцией «Нас здесь не было!». Молодежь проведет уборку территории, на которой проходил слет.

Организаторы рассчитывают, что проект поможет развивать экологическое волонтерство, лидерские навыки и проектное мышление среди молодежи, а лучшие идеи перейдут от обсуждения к практической работе в регионе.