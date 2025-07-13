Внутренний рынок области почти полностью обеспечен продуктами питания собственного производства, передает BAQ.KZ.

Рост производства продукции по крупам в сравнении с предыдущим годом вырос в 2 раза (с 1,3 до 2,8 тыс. тонн), масла растительного на 45,2% (с 12,8 до 18,7 тыс. тонн), йогуртов на 9,3% (с 13,4 до 14,6 тыс. тонн), мясных консервов на 7,7% (с 404 до 435 тонн), мороженного на 7,1% (с 869 до 931 тонн), муки на 2,2% (с 398,4 до 407,1 тыс. тонн).

С начала года импорт сельскохозяйственной продукции АПК составил 121,5 млн долл. США, что на 18,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (149,7 млн долл. США), в том числе импорт продуктов питания составил 72,9 млн долл. США, с ростом на 3,2% (70,6 млн долл. США).

Импортные поставки молочной продукции сократились на 62% (в т.ч. молока и сливок сгущенных на 90%, сыра и творога на 23%), зерновых на 72%, яйц на 21%. При этом, отмечается рост на молоко и сливки несгущенные, масло сливочное, мороженое и мясопродукты.

Для стабилизации цен в весенне-летний период, АО "СПК "Тобол" заключены договоры с 3 сельхозтоваропроизводителями на поставку овощной продукции раннего урожая текущего года, законтрактовано 154 тонны картофеля, 60 тонн моркови, 122 тонны капусты, 59 тонн лука.

Одним из наиболее эффективных путей достижения продовольственной безопасности, является реализация инвестиционных проектов в сфере АПК.

На 2025-2027 годы предусмотрена реализация 93 инвестиционных проектов на общую сумму более 383 млрд тенге, с созданием 4,4 тыс. новых рабочих мест (в животноводстве – 51 проект, в растениеводстве – 23, переработке сельхозпродукции – 19 проектов).

Из них в текущем году планируется реализовать 36 проектов на сумму 52,5 млрд тенге (605 рабочих мест).