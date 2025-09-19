В Костанайской области выявили группу подростков, работавших на аферистов
Подростки и студенты помогали интернет-мошенникам.
В Костанайской области полиция пресекла деятельность молодежной сети, сотрудничавшей с интернет-мошенниками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, 18-летний житель Лисаковска поставлял SIM-карты, которые использовались для регистрации фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. При обыске у него изъяли 21 телефон, 48 SIM-карт различных операторов и модем.
Всего полицейские установили 16 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, вовлечённых в преступные схемы. С их помощью мошенники обманывали граждан по всей стране - в Алматы, Астане, Актобе, Костанае и Семее. Ущерб от пяти возбужденных уголовных дел превысил 80 миллионов тенге.
Правоохранители уточняют, что SIM-карты часто оформлялись на подставных лиц без их ведома, а деньги переводились на фиктивные счета. За вовлечение несовершеннолетних в такие схемы ответственность несут не только они сами, но и их родители.
Сейчас полиция совместно с управлением образования проводит профилактическую работу, чтобы предотвратить вовлечение подростков в криминал.
Напомним, что по последним поправкам в Уголовный кодекс так называемым “дропперам” - людям, предоставляющим свои данные или SIM-карты для мошенников грозит до 7 лет лишения свободы.
"Полиция призывает граждан быть внимательными: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте данные банковских карт и одноразовые коды даже “знакомым” в мессенджерах", - говорится в сообщении.
