Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по делу о незаконном ввозе, продаже и распространении электронных систем потребления, в том числе вейпов, передает BAQ.KZ.

Материалы расследования переданы в суд №2 города Костанай.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента экономических расследований установили, что житель города Сарань Карагандинской области наладил схему поставок электронных устройств из Российской Федерации. По данным следствия, он регулярно провозил партии вейпов через пункты пропуска Костанайской области, минуя действующие запреты, а затем реализовывал их через собственный Telegram-канал.

Действия фигуранта квалифицированы по части первой и второй статьи 301-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за ввоз, продажу и распространение электронных систем потребления. Максимальная санкция по данной статье — до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранительные органы напоминают, что с 19 апреля 2024 года в Казахстане действует полный запрет на продажу, распространение, ввоз и производство электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них. Ограничение введено законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

Дело теперь будет рассмотрено судом, который определит меру наказания для обвиняемого.