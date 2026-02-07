В Костанайской области выявлены нарушения в сфере лицензирования
В отношении 64 лицензиатов составлены протоколы по статье 464 Кодекса об административных правонарушениях.
Прокуратурой Костанайской области выявлены факты несоответствия отдельных строительных компаний квалификационным требованиям при осуществлении строительной деятельности, передаёт BAQ.KZ.
Проверкой установлено более 200 лицензиатов, осуществляющих деятельность при отсутствии производственных баз на праве собственности или аренды, а также аттестованных инженерно-технических работников, предусмотренных Едиными квалификационными требованиями.
Принятыми мерами в отношении 64 лицензиатов составлены протоколы по статье 464 Кодекса об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения дел к ответственности привлечены 17 компаний с наложением штрафов на сумму 3,4 млн тенге, приостановлено действие 16 лицензий и прекращено действие 2 лицензий.
Работа по устранению нарушений и приведению деятельности лицензиатов в соответствие продолжается.
