В доход государства взыскано свыше 50 млн тенге.

– К примеру, в промышленной зоне города Костаная ТОО «Групп Строй Сервис» без необходимых разрешений организована работа бетонного завода и асфальтосмесительной установки. Постановлением кассационной коллегии от 15 января 2026 года на компанию наложен штраф 5,4 млн тенге с запрещением противоправной деятельности. При определении размера штрафа судом учтено, что нелегально работали два источника выбросов, – сообщили в прокуратуре Костанайской области.