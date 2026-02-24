  • Главная
  • В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие

Общая сумма штрафов составила 50 млн тенге.

Сегодня 2026, 16:44
Фото: BAQ.KZ – архив

За 2025 года природоохранная прокуратура Костанайской области пресекла деятельность 21 «экологического нелегала», передает BAQ.KZ.

В доход государства взыскано свыше 50 млн тенге.

–  К примеру, в промышленной зоне города Костаная ТОО «Групп Строй Сервис» без необходимых разрешений организована работа бетонного завода и асфальтосмесительной установки. Постановлением кассационной коллегии от 15 января 2026 года на компанию наложен штраф 5,4 млн тенге с запрещением противоправной деятельности. При определении размера штрафа судом учтено, что нелегально работали два источника выбросов, – сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Работа по выявлению и пресечению экологических нарушений продолжается.

