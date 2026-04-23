В Костанайской области задержаны трое сотрудников криминальной полиции

В Костанайской области трое сотрудников отдела криминальной полиции города Рудный стали фигурантами уголовного дела по подозрению в получении взятки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, задержание было проведено 17 марта 2026 года сотрудниками Службы противодействия коррупции ДКНБ региона совместно с управлением собственной безопасности.

В отношении полицейских проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По решению специализированного следственного суда Костанай им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно законодательству, данная статья предусматривает ответственность за получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или путем вымогательства. Санкция включает штраф в размере от 60 до 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности.

Обстоятельства дела в настоящее время устанавливаются.