В Кремле назвали неконструктивным предложенный Европой проект изменений к "мирному плану" по Украине. Об этом 24 ноября заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что Москва ориентируется исключительно на информацию, поступающую напрямую из США, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

По словам Ушакова, Россия ознакомилась с одним из вариантов американского "мирного плана", обсуждавшегося на Аляске, и считает многие его положения приемлемыми. Однако конкретных переговоров по документу пока не велось. Он также выразил ожидание, что Вашингтон в ближайшее время выйдет на связь для очного обсуждения деталей. Украину и европейские страны в качестве сторон возможных переговоров представитель Кремля не упомянул.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обновлённый план должен быть вновь представлен российской стороне. Она также подтвердила, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на текущей неделе не планируется. Ранее Трамп обозначал крайним сроком подписания мирного соглашения 27 ноября.