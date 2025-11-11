В Кремле пройдет неформальная встреча Токаева и Путина
В Москве стартовал государственный визит Президента Казахстана, сообщает пресс-секретарь Токаева Руслан Желдібай, передает BAQ.KZ.
Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт №1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.
Сегодня же в Кремле состоится неформальная встреча тет-а-тет, а также будет дан официальный ужин от имени Президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева.
Завтра график Главы государства будет насыщенным. После официальной церемонии встречи в Кремле он проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Ранее мы сообщали, что Президент побеседовал с российскими студентами на казахском языке.
