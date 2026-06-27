В Крыму ввели режим ЧС из-за дефицита топлива и продуктов

Власти Крыма и Севастополя объявили режим чрезвычайной ситуации. Как заявили местные администрации, решение связано с дефицитом топлива и продовольствия, а также сложной ситуацией с энергоснабжением. По словам главы российской администрации Крыма Сергея Аксенова, режим ЧС необходим для оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности региона.

В Севастополе сообщили, что ограничения будут действовать до улучшения ситуации. На фоне продолжающихся боевых действий Украина заявляет об усилении ударов по военной и транспортной инфраструктуре полуострова. По утверждению Киева, это привело к перебоям в логистике и снабжении. По сообщениям местных властей и СМИ, в отдельных магазинах уже введены ограничения на продажу ряда товаров, а жители сообщают о перебоях с поставками продуктов.

Кроме того, кризис затронул туристическую отрасль: фиксируется снижение бронирований гостиниц. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию, целью которой является усиление давления на Россию.