В КТЖ назвали условие запуска пассажирских вагонов Stadler

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что пассажирские вагоны Stadler не будут введены в эксплуатацию до полного устранения замечаний к тормозной системе, передает BAQ.KZ.

В КТЖ отметили, что заявление швейцарской компании Stadler подтверждает позицию нацперевозчика о проблемах, выявленных в тормозных системах в декабре.

По словам заместителя председателя правления КТЖ по стратегии и цифровизации Ануара Ахметжанова, несоответствия были обнаружены в ходе стандартной процедуры приемки нового подвижного состава.

«Тормозные системы вагонов — это один из важнейших элементов обеспечения безопасности пассажирского движения. Мы этому вопросу уделяем очень большое внимание. Мы понимаем, что это наша ответственность перед пассажирами — обеспечить их безопасность. И данное несоответствие было выявлено в результате, скажем так, наших стандартных процедур контроля приемки, контроля качества поездов. С каждым новым вагоном мы поступаем идентично, то есть вне зависимости это вагон Stadler или вагон производства РВС. То есть, все вагоны проходят скрупулезную процедуру приемки и оценки».

Председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов, в свою очердь, сообщил, что испытания пассажирских вагонов Stadler были завершены в мае. В настоящее время акты испытаний, включая результаты проверки вагонов на различных скоростных режимах, находятся на подписании у производителя.

По его словам, КТЖ готово принять подвижной состав и обеспечить его безопасную эксплуатацию. Однако запуск вагонов на маршруты будет возможен только после полного устранения всех выявленных замечаний.