В КТЖ показали современные технологии модернизации железнодорожного пути

На участке ОП-116 – Шидерты Павлодарского отделения магистральной сети прошло второе показательное технологическое «окно» по модернизации железнодорожного пути с участием сотрудников центрального аппарата КТЖ.

Мероприятие организовали для обмена производственным опытом, демонстрации современных технологий ремонта и эффективного использования путевой техники.

В рамках 60-часового технологического «окна» на участке 263–266 километров нечётного пути специалисты провели сплошную замену железобетонных шпал.

Участникам продемонстрировали полный цикл путевых работ, включая укладку более 5,5 тысячи железобетонных шпал, монтаж промежуточных скреплений, глубокую очистку щебёночного балласта, дозировку нового щебня, электроконтактную сварку стыков, а также выправку, подбивку, рихтовку и стабилизацию трёх километров пути.

В работах использовалась современная специализированная техника, в том числе комплексы SMD-80 и Duomatic, щебнеочистительная машина RM-80, электробалластер ЭЛБ-4С, машина ВПО-С и рельсосварочная машина ПРСМ-4.

По итогам мероприятия участники обсудили вопросы совершенствования технологий путевых работ и повышения качества ремонтных процессов.