В КТЖ рассказали, как идет перевозка угля перед отопительным сезоном

К началу отопительного сезона «Қазтеміртранс» перевез более 41 тысячи вагонов угля при плане около 49 тысяч. В компании сообщили, что общее выполнение плана составляет около 94 процентов, а с учетом вагонов, от которых отказались отправители, около 97 процентов.

Уголь направляют на теплоэлектроцентрали, коммунально-бытовые нужды, промышленные предприятия и на экспорт.

На ТЭЦ доставили более 24 тысяч вагонов

Основной объем перевозок приходится на объекты жизнеобеспечения.

На теплоэлектроцентрали уже отправили более 24 тысяч вагонов угля. Это свыше 96 процентов от плана.

Для коммунально-бытовых нужд населения отгрузили более 7 тысяч вагонов. По данным компании, по этому направлению график выполняется с опережением.

«Богатырь Көмір» отправил более 13,6 тысячи вагонов

Отдельный объем приходится на уголь компании «Богатырь Көмір».

Со станций Экибастуз II и Экибастуз III для предприятий теплоэнергетики перевезли более 13,6 тысячи вагонов.

План выполнен примерно на 92 процента. С учетом вагонов, от которых отказались отправители, показатель составляет около 93 процентов.

Экспортный план выполнен на 68 процентов

На внешние рынки отправили более 3,5 тысячи вагонов угля.

Экспортный план выполнен примерно на 68 процентов. В «Қазтеміртрансе» сообщили, что вместе с грузоотправителями работают над увеличением темпов отгрузки.

Компания круглосуточно отслеживает погрузку, формирование составов и продвижение угольных маршрутов, чтобы топливо вовремя доходило до конечных потребителей.

«Қазтеміртранс» является дочерней организацией национальной компании «Қазақстан темір жолы».