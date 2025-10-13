В кулуарах председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Абай Каирбеков заявил, что вопрос условно-досрочного освобождения Перизат Кайрат находится исключительно в компетенции суда, передает BAQ.KZ.

По его словам, решение по УДО может быть принято только после обращения осужденной или ее представителей и рассмотрения судом всех материалов.

"Вопросы применения УДО относятся к компетенции суда. Если осужденная обращается, либо ее представители, то решение по таким материалам принимает только суд", — подчеркнул Каирбеков.

По поводу ее дальнейшей занятости Каирбеков отметил, что трудоустройство будет зависеть от наличия вакансий и профессиональных навыков осужденной.

"Мы посмотрим ее способности, и если будут подходящие вакансии, можем предложить работу. Это может быть швейное производство, хозяйственная часть или другие виды работ внутри учреждения", — сказал глава КУИС, уточнив, что осужденные получают не ниже минимальной заработной платы.

Отвечая на вопрос о наличии у Перизат Кайрат многомиллиардной задолженности перед потерпевшими, он добавил, что трудоустройство осужденных является одним из механизмов погашения ущерба, однако точные сроки и объем выплат будут зависеть от ее заработка и объема работ.