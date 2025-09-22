В Кульсары задержан мужчина, приставший к детям
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Кульсары сотрудники Жылыойского районного отдела полиции задержали местного жителя 1985 года рождения, которого подозревают в противоправных действиях в отношении двух школьников 8–9 лет, передает BAQ.KZ.
По информации издания "Ақ Жайық", очевидцы утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он обнимал детей и склонял их пойти с ним.
В ходе проверки установлено, что задержанный является инвалидом II группы. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Мужчина водворён в изолятор временного содержания.
"Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с родителями несовершеннолетних, обратив внимание на недопустимость оставления детей без присмотра. Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Атырауской области", — уточнили в ведомстве.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
- $100 тысяч за рабочую визу: Трамп меняет правила игры для айти-специалистов
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом