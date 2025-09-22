В городе Кульсары сотрудники Жылыойского районного отдела полиции задержали местного жителя 1985 года рождения, которого подозревают в противоправных действиях в отношении двух школьников 8–9 лет, передает BAQ.KZ.

По информации издания "Ақ Жайық", очевидцы утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он обнимал детей и склонял их пойти с ним.

В ходе проверки установлено, что задержанный является инвалидом II группы. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Мужчина водворён в изолятор временного содержания.