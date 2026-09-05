В Курчатове до 2032 года построят электростанцию мощностью 700 МВт

Правительство Казахстана одобрило инвестиционное соглашение между Министерством энергетики РК и ТОО «ГРЭС Курчатов» о строительстве конденсационной электростанции мощностью 700 МВт в городе Курчатове Абайской области.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Проект реализуется в рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева по развитию угольной генерации.

Новая электростанция должна стать энергетической основой дальнейшего развития Курчатова, где сосредоточены крупные объекты научной инфраструктуры — Национальный ядерный центр, Парк ядерных технологий, исследовательские реакторы, лаборатории и казахстанский термоядерный токамак КТМ.

Стоимость проекта оценивается в 881 млрд тенге. До 2032 года планируется поэтапно ввести в эксплуатацию два энергоблока мощностью по 350 МВт каждый. После выхода на полную мощность станция сможет ежегодно производить до 5 млрд кВт·ч электроэнергии.

В рамках реализации проекта планируется создать около 4,4 тыс. рабочих мест.

Электростанцию оснастят современным паросиловым оборудованием, рассчитанным на работу при высоких температурах и давлении, с применением технологий «чистого угля».

Для снижения воздействия на окружающую среду проект предусматривает системы газоочистки, фильтрации выбросов и пылеподавления. Они будут соответствовать требованиям Экологического кодекса и наилучших доступных технологий.

Ожидается, что запуск станции повысит качество и стабильность электроснабжения Курчатова, а также создаст дополнительные мощности для дальнейшего развития научной, промышленной и городской инфраструктуры.