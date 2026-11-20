За первые шесть месяцев 2026 года объем туристических услуг в курортных зонах Казахстана достиг 91,2 млрд тенге. Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 81,9 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Больше половины всех посетителей курортных зон страны пришлось на Алматинский горный кластер. С января по июнь здесь обслужили более 1,2 млн человек, или 59,4% от общего числа посетителей. Объем оказанных услуг составил 57,1 млрд тенге.

Помимо гор Алматы, популярными направлениями остаются Щучинско-Боровская, Мангистауская, Туркестанская, Балхашская и Алтайская курортные зоны.

Где больше всего гостиниц и баз отдыха

В первом полугодии в курортных зонах Казахстана работали 1 912 объектов размещения — на 64 больше, чем годом ранее. Их общая вместимость достигла 122,4 тыс. койко-мест против 120,2 тыс. в 2025 году.

Больше всего объектов размещения сосредоточено в Алматинском горном кластере — 526. На втором месте Алакольская курортная зона области Жетісу с 226 объектами, далее идут Щучинско-Боровская зона — 216 и Алакольская курортная зона области Абай — 206.

За год количество гостиничных номеров в курортных зонах выросло на 1,9% — с 46,4 тыс. до 47,3 тыс.

Самый большой номерной фонд также приходится на Алматинский горный кластер — 15,9 тыс. номеров. В курортной зоне Алаколя в области Жетісу насчитывается 5,7 тыс. номеров, в области Абай — 5,4 тыс.

Где гостиницы заполняются лучше всего

По уровню заполняемости лидирует Алакольская курортная зона области Абай. В первом полугодии показатель здесь составил 40,1%.

Немного уступает Алматинский горный кластер — 39,7%. В Катон-Карагайской курортной зоне заполняемость достигла 37,6%.

Всего за январь–июнь 2026 года в курортных зонах Казахстана было сдано 1,58 млн номеров. При этом туристам предоставили 2,79 млн койко-суток.

Средняя стоимость одной койко-сутки составила 18 627 тенге.

Таким образом, Алматинский горный кластер остается крупнейшим туристическим направлением страны по числу посетителей, объему оказанных услуг и количеству объектов размещения. При этом по заполняемости номеров его опережает курортная зона Алаколя в области Абай.