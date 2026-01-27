В курортных зонах ряда регионов сохраняются проблемы с водоснабжением и канализацией, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.

По его словам, во исполнение поручения Главы Государства по приведению туристских направлений в надлежащее состояние совместно с инспекторами Аппарата Правительства и Администрации Президента был проведен объезд курортных зон Бурабай, Баянаул, Катон-Карагай, Балхаш, Капчагай, Алаколь (области Абай и Жетісу), а также Мангистау (побережье Каспийского моря).

"Нерешенными остаются вопросы водоснабжения и центральной канализации в курортных зонах Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, области Абай и Жетісу. Отдельного внимания требует вопрос использования воды, в том числе скважин. Эта проблема особа актуальна на восточном побережье Алаколя", — сказал министр.

Он также отметил необходимость проведения работ в ряде других регионов.

"Есть потребность в проведении берегоукрепительных работ с двух сторон побережья озера Алаколь. Например, в области Абай ряд баз отдыха находится в опасной близости к воде. В связи с чем промедление в этом вопросе недопустимо", — подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

Кроме того, по его словам, требуется проведение дноуглубительных работ в пляжной зоне Каспийского моря и на Алаколе в области Жетісу.