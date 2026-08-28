В Курултае будут работать восемь постоянных комитетов

Депутаты Курултая утвердили количество и названия постоянных комитетов нового законодательного органа, передает корреспондент BAQ.KZ.

Решение принято 28 августа на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Депутат Снежанна Имашева предложила сформировать в составе Курултая восемь постоянных комитетов.

В их число вошли:

— Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам;

— Комитет по социально-культурному развитию;

— Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;

— Комитет по финансам и бюджету;

— Комитет по промышленности и инфраструктурному развитию;

— Комитет по международным делам, обороне и безопасности;

— Комитет по цифровизации, инновациям и науке;

— Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике.

Предложение было вынесено на голосование. Его поддержали 142 депутата. Против и воздержавшихся не было, два депутата не приняли участия в голосовании.

После утверждения структуры Курултай переходит к избранию председателей постоянных комитетов.

Депутаты также поддержали предложение проводить их избрание открытым голосованием. Решение по каждому кандидату принимается отдельно.