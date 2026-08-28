В Курултае будут работать восемь постоянных комитетов
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Депутаты Курултая утвердили количество и названия постоянных комитетов нового законодательного органа, передает корреспондент BAQ.KZ.
Решение принято 28 августа на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.
Депутат Снежанна Имашева предложила сформировать в составе Курултая восемь постоянных комитетов.
В их число вошли:
— Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам;
— Комитет по социально-культурному развитию;
— Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;
— Комитет по финансам и бюджету;
— Комитет по промышленности и инфраструктурному развитию;
— Комитет по международным делам, обороне и безопасности;
— Комитет по цифровизации, инновациям и науке;
— Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике.
Предложение было вынесено на голосование. Его поддержали 142 депутата. Против и воздержавшихся не было, два депутата не приняли участия в голосовании.
После утверждения структуры Курултай переходит к избранию председателей постоянных комитетов.
Депутаты также поддержали предложение проводить их избрание открытым голосованием. Решение по каждому кандидату принимается отдельно.
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