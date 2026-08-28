В Курултае будут работать восемь постоянных комитетов

28 Августа 2026, 15:18
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Baq.kz 28 Августа 2026, 15:18
28 Августа 2026, 15:18
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Фото: Baq.kz

Депутаты Курултая утвердили количество и названия постоянных комитетов нового законодательного органа, передает корреспондент BAQ.KZ.

Решение принято 28 августа на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Депутат Снежанна Имашева предложила сформировать в составе Курултая восемь постоянных комитетов.

В их число вошли:

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам;

Комитет по социально-культурному развитию;

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;

Комитет по финансам и бюджету;

Комитет по промышленности и инфраструктурному развитию;

Комитет по международным делам, обороне и безопасности;

Комитет по цифровизации, инновациям и науке;

Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике.

Предложение было вынесено на голосование. Его поддержали 142 депутата. Против и воздержавшихся не было, два депутата не приняли участия в голосовании.

После утверждения структуры Курултай переходит к избранию председателей постоянных комитетов.

Депутаты также поддержали предложение проводить их избрание открытым голосованием. Решение по каждому кандидату принимается отдельно.

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