Курултай выбирает первого председателя: началось тайное голосование
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На первой сессии Курултая началась процедура избрания председателя нового законодательного органа. Для проведения тайного голосования из числа депутатов создали счетную комиссию, передает корреспондент BAQ.KZ.
Перед голосованием депутаты утвердили форму и текст бюллетеня. Парламентариям также подробно разъяснили порядок процедуры.
Напротив фамилии кандидата депутатам необходимо поставить отметку в одной из двух граф – «за» или «против».
Голосование проходит в фойе зала заседаний. Там оборудовали шесть кабин для тайного голосования и установили урну. Бюллетени депутатам выдают члены счетной комиссии после предъявления депутатского удостоверения.
Заполнить бюллетень необходимо непосредственно в кабине. Бюллетени неустановленного образца признаются недействительными, а дополнительно вписанные фамилии при подсчете голосов учитываться не будут.
На голосование депутатам отвели 30 минут. На это время в заседании Курултая объявлен перерыв.
Если кандидатура не наберет необходимого числа голосов, председатель избран не будет. Согласно Конституционному закону «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», для избрания кандидата должно проголосовать большинство от общего числа депутатов Курултая. В таком случае потребуется новое выдвижение кандидатуры и проведение голосования в установленном порядке.
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