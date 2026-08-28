Курултай выбирает первого председателя: началось тайное голосование

На первой сессии Курултая началась процедура избрания председателя нового законодательного органа. Для проведения тайного голосования из числа депутатов создали счетную комиссию, передает корреспондент BAQ.KZ.

Перед голосованием депутаты утвердили форму и текст бюллетеня. Парламентариям также подробно разъяснили порядок процедуры.

Напротив фамилии кандидата депутатам необходимо поставить отметку в одной из двух граф – «за» или «против».

Голосование проходит в фойе зала заседаний. Там оборудовали шесть кабин для тайного голосования и установили урну. Бюллетени депутатам выдают члены счетной комиссии после предъявления депутатского удостоверения.

Заполнить бюллетень необходимо непосредственно в кабине. Бюллетени неустановленного образца признаются недействительными, а дополнительно вписанные фамилии при подсчете голосов учитываться не будут.

На голосование депутатам отвели 30 минут. На это время в заседании Курултая объявлен перерыв.

Если кандидатура не наберет необходимого числа голосов, председатель избран не будет. Согласно Конституционному закону «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», для избрания кандидата должно проголосовать большинство от общего числа депутатов Курултая. В таком случае потребуется новое выдвижение кандидатуры и проведение голосования в установленном порядке.