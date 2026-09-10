Казахстанцам хотят дать бесплатный сервис для управления своим домом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На пленарном заседании Курултая депутат Екатерина Смышляева предложила создать бесплатный цифровой сервис для управления многоквартирными домами, который в том числе позволит проводить электронное голосование собственников. С соответствующим депутатским запросом депутат обратилась к министру промышленности и строительства, передает BAQ.KZ.
По словам депутата, в течение лета представители партии «Әділет» в рамках проекта «Біздің қала» проводили встречи с председателями ОСИ, КСК и жителями многоквартирных домов.
По итогам этой работы было собрано и систематизировано около 200 предложений.
Одной из проблем Смышляева назвала ограниченный доступ органов управления домами к информации о собственниках квартир.
«Даже в аварийных ситуациях бывает непросто найти хозяина квартиры, не говоря уже о взыскании долгов», - отметила депутат.
В связи с этим предлагается создать единую цифровую среду управления домами, включающую электронный реестр собственников и механизм электронного голосования. Базовый сервис для жителей предлагается сделать бесплатным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, депутат обратила внимание на сложности, возникающие при смене председателя ОСИ. После переизбрания нового руководителя данные необходимо менять в государственных, банковских и других системах, при этом процедура может зависеть от действий прежнего председателя. В этой части предлагается автоматизировать внесение изменений.
Еще одна проблема касается капитального ремонта многоквартирных домов. Ремонт фасадов, крыш, лифтов и инженерных систем требует значительных затрат, тогда как механизмы долгосрочного финансирования доступны лишь в отдельных регионах.
Смышляева предложила масштабировать практику организаций, предоставляющих финансирование на капитальный ремонт на приемлемых для жителей условиях, по примеру Астаны и ряда регионов.
Также среди предложений - провести ревизию правил и административных процедур в сфере управления многоквартирными домами, завершить перерегистрацию КСК, подавших заявки до 12 июля 2026 года, унифицировать требования банков к счетам домов и увеличить штат отделов жилищных отношений в региональных акиматах.
Отдельно предлагается усилить технические, санитарные и эксплуатационные требования к коммерческим объектам, расположенным в жилых домах. Речь, в частности, идет о кафе и ресторанах на первых этажах, работа которых может создавать шум, запахи и дополнительную нагрузку на инженерные системы.
Кроме того, депутат предложила выделить средства на проведение технического аудита жилищного фонда и внести полученные данные в цифровую систему Министерства промышленности и строительства.
Самое читаемое
- Почему в Казахстане при низкой безработице не хватает рабочих рук: мнение эксперта
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 10 сентября
- Аэропорт Аркалыка изнутри: три направления, полные самолёты и билеты за 10 тысяч
- Путин и Трамп провели часовой разговор о ситуации вокруг Украины
- Современную лабораторию для геологоразведки запустили в Карагандинской области