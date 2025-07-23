  • 23 Июля, 22:13
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В Курыкe подростки устроили массовую драку

В социальных сетях распространилось видео инцидента.

Сегодня, 21:55
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
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Фото: BAQ.KZ

В поселке Курык Мангистауской области группа подростков устроила массовую драку, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Lada.kz.

По данным Департамента полиции Мангистауской области, сообщения об инциденте появились в социальных сетях, где также было распространено видео с места происшествия.

На кадрах видно, как группы подростков вступают в драку на открытой местности, используя палки. По словам очевидцев, в районе конфликта были слышны хлопки, похожие на выстрелы или взрывы пиротехнических изделий.

Как сообщили в полиции, все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел внутренних дел совместно с родителями.

"Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел внутренних дел совместно с родителями. По результатам разбирательства в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям 127 ("Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и 434 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административных правонарушениях РК. Также заведено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"). Материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Все подростки поставлены на профилактический учёт. В правоохранительных органах подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

 
 
 
 
 
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