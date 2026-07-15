В Кувейте сообщили о перехвате воздушных целей Ирана силами ПВО
Военные заявили, что взрывы над территорией страны связаны с работой систем противовоздушной обороны.
15 Июля 2026, 04:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 Июля 2026, 04:2315 Июля 2026, 04:23
72Фото: Pixabay.com
Вооруженные силы Кувейта заявили о перехвате воздушных целей Ирана над территорией страны. Об этом сообщает the Times of Israel.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Кувейта сообщили, что зафиксированные взрывы стали результатом работы систем противовоздушной обороны.
«Генеральный штаб ВС Кувейта сообщает, что все взрывы являются результатом работы систем противовоздушной обороны по перехвату вражеских воздушных целей», — говорится в заявлении военных.
Другие подробности инцидента, включая количество перехваченных целей и возможные последствия, на данный момент не приводятся.
Самое читаемое
- Джеки Чан прилетел в Мангистау ради съемок нового фильма
- Паромщики Абайской области просят государство срочно поддержать отрасль
- «Человек посинел на глазах»: появились новые подробности происшествия в зоне отдыха под Астаной
- Военнослужащая из Казахстана собирает беспилотники своими руками
- Легла на мост ради фото: в Семее наказали женщину за опасную съемку