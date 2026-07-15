В Кувейте сообщили о перехвате воздушных целей Ирана силами ПВО

Вооруженные силы Кувейта заявили о перехвате воздушных целей Ирана над территорией страны. Об этом сообщает the Times of Israel.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Кувейта сообщили, что зафиксированные взрывы стали результатом работы систем противовоздушной обороны.

«Генеральный штаб ВС Кувейта сообщает, что все взрывы являются результатом работы систем противовоздушной обороны по перехвату вражеских воздушных целей», — говорится в заявлении военных.

Другие подробности инцидента, включая количество перехваченных целей и возможные последствия, на данный момент не приводятся.