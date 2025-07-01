Жители Актау сообщают о неожиданном "вторжении" чёрных жуков, напоминающих чернотелок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Насекомые, которые ранее терроризировали село Бейнеу, теперь обосновались в разных микрорайонах областного центра.

По словам горожан, жуки появляются в подъездах, на балконах и даже в квартирах. Особенно много жалоб поступает из 2 и 8 микрорайонов. В одном из домов жительница рассказала, что насекомые облепили галерею её подъезда и лезут в окна.

Несмотря на массовые обращения, в акимате заявили, что планов по дезинсекции пока нет. Ответственность за обработку подвалов возложена на обслуживающие организации (ОСИ и КСК). Однако, как пояснили в одном из КСК, поводом для повторной обработки могут быть только блохи - а не жуки.

Тем временем в территориальной инспекции Минсельхоза РК отметили, что данный вид насекомых не входит в их зону компетенции, но заверили, что жуки не представляют угрозы ни для здоровья людей, ни для растений или строений. Скорее всего, как и в Бейнеу, через несколько дней они исчезнут сами по себе.

Своё мнение по ситуации высказал председатель регионального экологического совета ECOJER Адильбек Козыбаков. Он считает, что нашествие насекомых связано с изменившимися климатическими условиями:

"Повышенная влажность и отсутствие сильной жары создают благоприятные условия для роста трав и активизации биоразнообразия - насекомых, жуков, пресмыкающихся. Мы, люди, к этому не готовы. Но это часть природного цикла, и паниковать не стоит", - пояснил он.

По словам экспертов, причина кроется в необычно мягком и влажном лете, которое провоцирует рост растительности — а это, в свою очередь, привлекает травоядных жуков. Впрочем, массовый выход чернотелок можно было бы предсказать, если бы в регионе велся экологический мониторинг, который, как отметил Козыбаков, не проводится уже несколько лет.

Для справки: чернотелки (Tenebrionidae) - одно из крупнейших семейств жуков, насчитывающее около 20 тысяч видов. Многие из них ведут ночной образ жизни, избегают света и питаются растительными остатками. Некоторые виды могут быть вредителями сельхозкультур, но чаще всего просто вызывают дискомфорт своим присутствием.

Пока жители Актау вынуждены бороться с незваными "гостями" самостоятельно, эксперты призывают сохранять спокойствие: с приходом жары численность насекомых должна резко сократиться.