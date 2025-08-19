В Кыргызстане эвакуировали более 60 альпинистов с пиков Победы и Хан-Тенгри
Среди них есть и казахстанцы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Иссык-Кульской области Кыргызстана авиация Министерства обороны республики провела операцию по эвакуации альпинистов, среди которых были граждане России, Казахстана, Кыргызстана, Китая и Великобритании, передает BAQ.KZ.
По данным Минобороны Кыргызстана, 19 августа два вертолёта за шесть рейсов вывезли из районов пиков Победы и Хан-Тенгри 62 человека.
"Два вертолета Министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста", - сообщил представитель ведомства.
Часть спасённых и сотрудников МЧС были доставлены в высокогорные лагеря Южный Энилчек и Поляна, остальных вывезли на альпинистские базы.
В ближайшее время один из бортов Сил воздушной обороны Кыргызстана доставит пострадавших спортсменов в Бишкек для получения квалифицированной медицинской помощи.
"Министерство обороны Кыргызской Республики совместно с заинтересованными партнёрскими организациями продолжает проведение спасательных и эвакуационных мероприятий, а также предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности людей, оказанию помощи пострадавшим и доставке их в безопасные районы", — подчеркнули в ведомстве.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Мужчина устроил стрельбу во дворе столичного ЖК