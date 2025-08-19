В Иссык-Кульской области Кыргызстана авиация Министерства обороны республики провела операцию по эвакуации альпинистов, среди которых были граждане России, Казахстана, Кыргызстана, Китая и Великобритании, передает BAQ.KZ.

По данным Минобороны Кыргызстана, 19 августа два вертолёта за шесть рейсов вывезли из районов пиков Победы и Хан-Тенгри 62 человека.

"Два вертолета Министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста", - сообщил представитель ведомства.

Часть спасённых и сотрудников МЧС были доставлены в высокогорные лагеря Южный Энилчек и Поляна, остальных вывезли на альпинистские базы.

В ближайшее время один из бортов Сил воздушной обороны Кыргызстана доставит пострадавших спортсменов в Бишкек для получения квалифицированной медицинской помощи.