Президент Кыргызстана отклонил законопроект об отмене наказания за многоженство, передает BAQ.KZ.

Как пишет kaktus.media, перед летними каникулами депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект, предусматривающий исключение статьи 176 УК КР, устанавливающей уголовную ответственность за двоеженство и многоженство. Документ был принят 25 июня 2025 года по инициативе депутатов Нурлана Азыгалиева и Медербека Саккараева, однако не проходил публичного обсуждения.

Президент Садыр Жапаров вернул законопроект с возражениями, основанными на заключениях омбудсмена, Генпрокуратуры, Нацагентства по делам религий, Национальной академии наук, Минюста и аппарата Конституционного суда.

Глава государства подчеркнул, что сохранение уголовной ответственности за многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызстана и принципам гендерного равенства, защищает женщин и детей от дискриминации и укрепляет институт семьи.