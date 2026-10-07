В Кыргызстане хотят обсудить ответственность девушек за обман о возрасте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Советбек Рустамбек уулу предложил предусмотреть ответственность в случаях, когда несовершеннолетние намеренно вводят мужчин в заблуждение относительно своего возраста, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kaktus.media.
Выступая на заседании парламента 7 октября, он заявил, что бывают ситуации, когда девушки в возрасте 16 лет представляются совершеннолетними.
«Если выяснилось, что парней специально подставили, девушек тоже надо привлекать к ответственности. Надо разработать такой законопроект», – сказал депутат.
По его словам, подобные обстоятельства необходимо учитывать при рассмотрении таких дел.
При этом пока речь идет только об инициативе депутата – отдельный законопроект с конкретным механизмом ответственности не представлен.
Самое читаемое
- В Семее достраивают мост за 47,3 млрд тенге: старый отдадут пешеходам
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Куда будут переселять жителей аварийных одноэтажных домов в Астане
- Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Индонезии
- Гранты, деньги и общежития: что изменилось для студентов Казахстана за 7 лет