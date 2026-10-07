В Кыргызстане хотят обсудить ответственность девушек за обман о возрасте

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Советбек Рустамбек уулу предложил предусмотреть ответственность в случаях, когда несовершеннолетние намеренно вводят мужчин в заблуждение относительно своего возраста, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kaktus.media.

Выступая на заседании парламента 7 октября, он заявил, что бывают ситуации, когда девушки в возрасте 16 лет представляются совершеннолетними.

«Если выяснилось, что парней специально подставили, девушек тоже надо привлекать к ответственности. Надо разработать такой законопроект», – сказал депутат.

По его словам, подобные обстоятельства необходимо учитывать при рассмотрении таких дел.

При этом пока речь идет только об инициативе депутата – отдельный законопроект с конкретным механизмом ответственности не представлен.