В Кыргызстане предлагают запретить подросткам младше 16 лет брать электросамокаты напрокат. Некоторые депутаты пошли еще дальше и выступили за полный запрет этого вида транспорта в стране. Соответствующий законопроект парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

Законопроект представил депутат Жогорку Кенеша Медер Чотонов. Он обратил внимание на опасные ситуации, которые возникают на тротуарах Бишкека из-за движения электросамокатов.

Поправки предусматривают проверку личности пользователей прокатных сервисов, в том числе с помощью электронных документов. За нарушение возрастных ограничений предлагается штрафовать арендодателей.

Запретить полностью или выделить отдельные полосы

Во время обсуждения законопроекта депутаты разошлись во мнениях. Одни предложили распространить возрастные ограничения не только на прокатные, но и на личные электросамокаты. Другие выступили за полный запрет такого транспорта.

Депутат Дастан Бекешев, напротив, предложил не запрещать электросамокаты, а выделить для них специальные полосы на дорогах.

Вопрос об окончательном возрастном пороге и распространении ограничений на личные электросамокаты предстоит обсудить при дальнейшей работе над законопроектом.

Какие правила действуют в Казахстане

В Казахстане требования к пользователям электросамокатов ужесточили еще летом 2026 года.

С 1 июля прокатные электросамокаты должны иметь регистрационные номера и обязательную страховку. Компании обязаны проверять данные пользователей, следить за скоростью движения и техническим состоянием самокатов.

С 25 августа в стране действует запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Согласно действующему законодательству:

передвигаться на электросамокатах необходимо по велодорожкам или велополосам;

при их отсутствии разрешено движение по правому краю проезжей части либо обочине с соблюдением ПДД;

выезжать на проезжую часть можно с 18 лет при наличии водительского удостоверения любой категории и защитного шлема;

запрещено ездить вдвоем на одном самокате;

при пересечении дороги по пешеходному переходу необходимо спешиться;

в темное время суток при движении по проезжей части необходимо использовать светоотражающие элементы.

Прокатные сервисы также проверяют возраст клиентов. Например, в компании JET сообщили, что пользователям младше 18 лет доступ к аренде закрыт, а аккаунты родителей, которые передают их детям, блокируют