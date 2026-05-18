В Кыргызстане предложили номинировать Олжаса Сулейменова на Нобелевскую премию

В Бишкеке состоялся международный круглый стол, посвященный 90-летию Олжас Сулейменов. Во время мероприятия прозвучала инициатива о выдвижении известного казахстанского поэта и общественного деятеля на Нобелевскую премию, передает BAQ.KZ.

О возможном выдвижении Олжаса Сулейменова сообщил президент Международного Иссык-кульского форума имени Чингиза Айтматова Аскар Айтматов.

По его словам, речь идет об общественной инициативе кыргызстанского ученого Зайнидина Курманова.

"Речь идет о выдвижении кандидатуры Олжаса Сулейменова на соискание Нобелевской премии", - сказал Аскар Айтматов.

Участники круглого стола отметили вклад казахстанского писателя не только в литературу и развитие тюркской культуры, но и в укрепление глобального антиядерного движения.

Сулейменова назвали человеком мирового масштаба

Во время встречи Олжаса Сулейменова неоднократно называли фигурой планетарного масштаба и одним из самых известных представителей казахской интеллигенции.

Особое внимание участники уделили деятельности движения Невада - Семипалатинск, основанного Сулейменовым. Именно это движение сыграло ключевую роль в закрытии Семипалатинского ядерного полигона и стало одним из символов борьбы за безъядерный мир.

Кроме того, спикеры вспоминали влияние книги «Аз и Я», которая для многих читателей в советское время стала важным культурным и историческим событием.

Олжас Сулейменов выступил онлайн

Во время круглого стола организаторы также организовали прямое включение с самим Олжасом Сулейменовым.

Писатель поблагодарил участников мероприятия и пожелал мира и благополучия.

В конференции приняли участие дипломаты, ученые, общественные деятели и представители культурных организаций Казахстана и Кыргызстана.

Ранее аким города Алматы Дархан Сатыбалды от имени Президента Касым-Жомарта Токаева поздравил выдающегося поэта, писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем.

Глава города посетил народного писателя Казахстана у него дома и в теплой семейной обстановке зачитал поздравительное письмо Президента страны.

В поздравлении отмечается, что Олжас Сулейменов заслужил широкое признание и уважение как в Казахстане, так и на международной арене как выдающийся поэт, мыслитель и авторитетный общественный деятель.

"Вы снискали заслуженное признание и уважение в Казахстане и на мировом уровне как выдающийся поэт и мыслитель, авторитетный общественный деятель. Ваши гуманистические идеи стали достоянием национальной культуры и общественно-политической мысли далеко за пределами нашего государства. Своим уникальным творчеством вы внесли огромный вклад в возрождение исторического самосознания казахского народа", – говорится в поздравлении Главы государства.

Имя Олжаса Сулейменова занимает особое место в истории современного Казахстана. Один из крупнейших поэтов и писателей XX–XXI веков получил мировое признание не только благодаря литературному творчеству, но и активной общественно-политической деятельности. Его произведения переведены на множество языков и продолжают вызывать большой интерес у читателей.