В Оше состоялась презентация книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце" ("Атамжөнүндө баян"), переведенной на кыргызский язык, передает BAQ.kz.

Книга посвящена Кемелю Токаеву - выдающемуся писателю, общественному деятелю, основоположнику детективного жанра в казахстанской литературе, посвятившего своё творчество теме служения Родине.

Мероприятие прошло в конференц-зале МИД Кыргызской Республики с участием Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Аскаралы Мадаминова, мэра г. Ош Женишбека Токторбаева, ректора ОшГУ Кудайберди Кожобекова, экс-председателя союза писателей КР Нурланбека Калыбекова и творческой интеллигенции Кыргызстана.

В своем выступлении Министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что доверительные и дружеские отношения президентов двух стран придают новый импульс не только политическому и экономическому сотрудничеству, но и культурно-гуманитарным связям.

"Сегодняшняя презентация глубоко содержательной книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева "Слово об отце" на кыргызском языке — значимый шаг, поднимающий литературные связи наших стран на качественно новый уровень. Перевод произведения с казахского на кыргызский язык является закономерным продолжением нашего общего историко-культурного пространства и наглядным свидетельством духовной преемственности двух братских народов. Убеждена, что книга окажет на читателя глубокое созидательное воздействие, обогатит его нравственно и интеллектуально", - сказала министр.

В основе книги судьба Кемеля Токаева, писателя-фронтовика, чья биография была тесно переплетена с судьбой всего казахского народа, пережившего тяжелейшие испытания XX века. В книге отражены трагедия военных лет, период после военного возрождения, размышления о человеческом достоинстве и честности.

"Эта книга имеет особое значение для укрепления дружбы кыргызского и казахского народов. Перевод произведенияс казахского языка на кыргызский и его представление кыргызским читателям стали важным шагом в развитии духовного обмена между двумя странами. Это — наглядное подтверждение культурного единства и братских отношений наших народов", - сказал Аскаралы Мадаминов.

Гостям презентации также представили документальный фильм "Бауыр", созданный по мотивам книги Президента. Отметим, что монография "Слово об отце"переведена на румынский, арабский, монгольский, турецкий, а теперь и на кыргызский языки.