В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Сегодня, 13:33
94Фото: iStock
В Нарынской области Кыргызстана зафиксировано землетрясение силой 4 балла, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР. Подземные толчки произошли утром 18 ноября в 5:56.
Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 8 километрах к юго-западу от Нарына. Толчки также ощутили жители ближайших населённых пунктов: села Орто-Саз, расположенного в 14 километрах от очага, и села Джан-Булак, находящегося в 15 километрах к юго-востоку.
Интенсивность колебаний составила около 4 баллов в селе Таш-Булак, около 3 баллов в Орто-Сазе, 3,5 балла — в самом Нарыне, и около 3 баллов — в Джан-Булаке. Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
