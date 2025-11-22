В Кыргызстане силовые структуры провели серию обысков и задержаний в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По данным МВД, несколько человек были доставлены на допросы, а часть — взяты под стражу. Оперативные мероприятия прошли утром 22 ноября.

Под арестом оказался политик Темирлан Султанбеков — у него дома прошёл обыск, а самого его подозревают в призывах к смене власти. Местные СМИ также сообщают о задержании бывшего главы финполиции Сыймыка Жапыкеева. С аналогичными визитами силовики пришли к экс-депутатам парламента Кубанычбеку Кадырову и Шайлообеку Атазову. На допрос вызваны супруга и сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Раиса и Кадырбек. Дочь экс-лидера Алия Шагиева назвала происходящее "политическим преследованием" и "нарушением свободы слова".

На фоне этих событий продолжается давление на независимые медиа: в сентябре суд в Бишкеке приговорил к пяти годам лишения свободы двух бывших сотрудников портала "Клооп" по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Двум бухгалтерам портала назначили трёхлетнюю пробацию. Обвинение связывает их работу со совместными расследованиями с журналистом Болотом Темировым, которые власти посчитали "недостоверными". Подсудимые заявляют о давлении.

Обыски и задержания проходят накануне внеочередных парламентских выборов, назначенных на 30 ноября. Досрочные выборы стали возможны после того, как депутаты прежнего созыва добровольно сложили мандаты.