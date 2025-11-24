Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила о задержании ряда политических деятелей, включая сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадырбека Атамбаева, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

По информации ведомства, задержаны также бывший начальник службы госохраны ГКНБ Дамир Мусакеев, лидер политической партии социал-демократов Темирлан Султанбеков, экс-депутаты парламента Шайлобек Атазов и Кубанычбек Кадыров.

Согласно заявлению МВД, задержанные подозреваются в подготовке массовых беспорядков. По версии следствия, группа планировала после подведения итогов парламентских выборов инициировать серию митингов и выдвигать "антиконституционные требования", а также предпринять попытки захвата административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур и пенитенциарной системы. Силовое сопровождение, как утверждает ведомство, должны были обеспечивать криминальные структуры.

В ходе обысков изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, документы о финансировании, планы действий, наркотические вещества и денежные средства в размере 150 тысяч долларов.

Задержанным предъявлены обвинения по статье "Приготовление к организации массовых беспорядков" УК Кыргызстана.

Досрочные выборы в парламент Кыргызстана назначены на 30 ноября. Они пройдут после того, как 25 сентября депутаты сложили свои полномочия, хотя изначально выборы были запланированы на ноябрь 2026 года.