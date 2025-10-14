14 октября в 13:17 в Кыргызстане произошло землетрясение, передает BAQ.KZ. По данным сейсмологов, сила подземных толчков в эпицентре составила около 4 баллов, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

Очаг землетрясения находился на территории страны — в 27 километрах к северо-востоку от села Таш-Добо, в 34 километрах к северо-западу от села Кара-Мойнок и в 70 километрах к юго-востоку от столицы Кыргызстана, города Бишкек.

По предварительной информации, в населённых пунктах, расположенных ближе всего к эпицентру — Таш-Добо, Кара-Мойнок и Дон-Алыш — толчки ощущались с интенсивностью до 2,5 балла. О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

Сейсмологи продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой в регионе, напоминая гражданам о важности соблюдения мер безопасности при возможных повторных толчках.