В Кызылкогинском районе Атырауской области обнаружены тела супругов, ранее числившихся без вести пропавшими. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщили корреспонденту BAQ.kz в Департаменте полиции региона.

По информации Департамента полиции Атырауской области, поисковые мероприятия по установлению местонахождения ещё двух пропавших лиц продолжаются. Личности подозреваемых уже установлены, в настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их розыск и задержание.

В ведомстве подчеркнули, что иная информация в интересах следствия на данном этапе не подлежит разглашению. Также полиция призвала пользователей социальных сетей руководствоваться исключительно официальными источниками и воздерживаться от распространения недостоверных и непроверенных сведений.