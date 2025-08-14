В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении свыше 88 млн тенге у предпринимателей, оказывавших услуги через платформу "Даму бала", созданную для поддержки детского спорта и творчества, передает BAQ.KZ.

Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области.

Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок. Полученные средства они частично потратили на покупку коттеджа и автомобиля.

По решению суда на имущество наложен арест.

Приговором суда основная обвиняемая приговорена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, её сообщница получила 5 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.