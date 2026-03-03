Проект «Империя вкуса», начавшийся несколько лет назад в Кызылорде как небольшая кондитерская, сегодня увеличил объемы производства и обеспечивает работой около 40 человек. Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказала основатель проекта Алтынай Елеусизова.

По ее словам, первые шаги начались с приема заказов на дому. Со временем сформировался стабильный спрос, что потребовало открытия небольшого производства.

«Изначально всё было в небольших объемах. Для меня кондитерская продукция – это эмоция, семейное тепло, культура дастархана. Со временем мы поставили цель не только производить качественный, честный продукт, но и создать место, где люди собираются и находят вдохновение», – говорит предприниматель.

Финансирование и государственная поддержка

На первом этапе проект был запущен за счет собственных средств. Позднее для расширения производства были рассмотрены государственные программы.

Предприниматель отмечает, что воспользовалась механизмом субсидирования процентной ставки через фонд «Даму». Этот инструмент позволил снизить кредитную нагрузку и сохранить финансовую устойчивость.

«В рамках программы субсидируется часть процентной ставки по кредиту, предусмотрена возможность предоставления гарантии, предпринимателям оказываются консультационные услуги. Инструменты государственной поддержки помогли планомерно развивать бизнес», – подчеркнула она.

Около 40 человек обеспечены работой

В настоящее время на предприятии на постоянной основе работают около 40 человек. В производстве заняты технологи, кондитеры и административные сотрудники.

«Для нас важна стабильность кадров. Потому что качество продукции напрямую зависит от профессионализма человека», – отмечает она.

Объемы производства

По словам предпринимателя, в среднем в день выпускается от 1500 до 2000 единиц продукции. В праздничные дни этот показатель увеличивается вдвое. При этом приоритет отдаётся не объёму, а стабильному стандарту качества.

На рынке кондитерских изделий конкуренция высокая, особенно в крупных городах, где выбор широк. Тем не менее, по мнению предпринимателя, рыночная конкуренция стимулирует повышение качества.

В ближайшие 3–5 лет планируется автоматизация производства, открытие дополнительных точек и запуск новой линейки продукции. Также предусматривается запуск коворкинг-пространства с этно-направлением, сообщила Алтынай Елеусизова.