Новая газовая ТЭЦ Кызылорды начала круглосуточно вырабатывать электроэнергию, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На объекте действует парогазовая установка мощностью 240 МВт с тепловой выработкой 277 Гкал. Сейчас станция находится на этапе активных пусконаладочных работ.

Проект реализуется за счет прямых частных инвестиций турецкой компании Aksa Energy и призван полностью обеспечить регион электро- и теплоснабжением.

В настоящее время две газотурбинные установки работают в непрерывном режиме, выдавая 170 МВт в единую энергосистему страны и усиливая энергоснабжение юга Казахстана.

В ближайшее время на станции планируют запустить паровую турбину, после чего объект выйдет на проектную мощность.

Кызылординская парогазовая установка реализуется в рамках масштабной программы модернизации энергетической инфраструктуры страны. Как отметили в ведомстве, в 2026 году в Казахстане намечен ввод рекордных 2,64 ГВт новых мощностей в традиционной и возобновляемой энергетике.

В годовой план, по данным министерства, входят запуск четырех парогазовых установок, двух ветровых и четырех солнечных электростанций, а также расширение мощностей на двух действующих объектах. Ожидается, что новые энергообъекты смогут вырабатывать около 16 млрд кВт·ч электроэнергии в год.