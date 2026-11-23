Молодой человек получил ножевое ранение, когда попытался защитить двух девушек от мужчины, который приставал к ним и провоцировал конфликт. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области в ответе на запрос редакции BAQ.KZ, происшествие случилось вечером 20 ноября в микрорайоне Кулагер города Кызылорды.

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, мужчина 1984 года рождения вышел из одного из общественных мест в состоянии алкогольного опьянения, после чего начал приставать к двум девушкам и беспокоить их.

Попытался заступиться за них молодой человек по имени Нуралла. Однако во время конфликта мужчина нанес ему ножевое ранение.

Пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что в настоящее время он пришел в сознание.

По данным Департамента полиции Кызылординской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции и поместили в изолятор временного содержания. Им оказался 42-летний житель города.

“С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Департамента полиции”, –сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем жители микрорайона утверждают, что подозреваемый и ранее был склонен провоцировать прохожих и вступать с ними в конфликты. Однако официального подтверждения этой информации в ходе расследования пока не поступало.