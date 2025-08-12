В Кызылорде потушили крупный пожар в строительном магазине
В ликвидации возгорания были задействованы около 63 человек.
В Кызылорде потушили крупный пожар на площади 1500 кв.м. в строительном магазине, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, при прибытии пожарных наблюдалось открытое горение - возгорание быстро распространялось из-за сильного ветра и большой пожарной нагрузки. Ситуация осложнялась густым задымлением и высокой температурой.
На месте был развёрнут штаб пожаротушения и организована бесперебойная подача воды. К тушению привлекли несколько водяных стволов. Из здания удалось извлечь один газовый баллон, что позволило избежать взрыва.
"Пострадавших нет. В ликвидации были задействованы около 63 человек личного состава и более 23 единиц техники МЧС", - говорится в сообщении.
