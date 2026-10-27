В Кызылорде появится новый медицинский комплекс: что в него войдет

В Кызылорде продолжается строительство многопрофильной больницы и двух поликлиник. Одновременно в регионе расширяют доступ к медицинской помощи в сельской местности. Там уже ввели в эксплуатацию 27 новых медобъектов.

О ходе строительства стало известно во время рабочей поездки вице-министра здравоохранения Казахстана Тимура Муратова.

Новый медицинский комплекс в Кызылорде объединит многопрофильную больницу на 300 коек и поликлинику, рассчитанную на 100 посещений за смену. Отдельно в городе возводят поликлинику №5.

После открытия учреждения должны расширить возможности диагностики и лечения жителей областного центра.

Медицинская помощь ближе к дому

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по Казахстану построили 655 медицинских объектов.

В Кызылординской области завершили строительство всех 27 запланированных учреждений первичной медико-санитарной помощи. Объекты уже введены в эксплуатацию, благодаря чему сельские жители получили дополнительные возможности обращаться за медицинской помощью по месту проживания.

Жилье для медиков и доплаты до 30%

В Кызылординской области социальную поддержку получили 39 врачей, из которых 30 работают в сельской местности. Еще 33 медицинских работника обеспечили жильем.

С 1 января 2026 года для отдельных категорий сотрудников скорой медицинской помощи, инфекционной и санитарно-эпидемиологической служб предусмотрены дополнительные выплаты в размере до 30%.

Во время рабочей поездки Тимур Муратов встретился с жителями области, рассказал о мерах по развитию здравоохранения и ответил на вопросы граждан.

Как будут планировать новые медобъекты

Вопросы дальнейшего развития медицинской инфраструктуры обсудили на круглом столе «Инвестиции в здравоохранение» с участием представителей Всемирной организации здравоохранения и медицинских организаций региона.

Речь шла о новых подходах к развитию сети поликлиник и учреждений первичной медицинской помощи.

При планировании строительства предложено учитывать численность населения, расположение населенных пунктов, потребность жителей в медицинских услугах и обеспеченность медицинскими кадрами.