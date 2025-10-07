В Кызылорде школьник получил тяжёлые травмы в результате драки со сверстником, передает BAQ.KZ.

По информации ДП региона, инцидент произошёл между двумя несовершеннолетними. Один из участников конфликта нанес другому серьёзные телесные повреждения.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.