В Кызылорде школьник тяжело пострадал после драки со сверстником
Сегодня, 18:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
78Фото: pixabay.com
В Кызылорде школьник получил тяжёлые травмы в результате драки со сверстником, передает BAQ.KZ.
По информации ДП региона, инцидент произошёл между двумя несовершеннолетними. Один из участников конфликта нанес другому серьёзные телесные повреждения.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге
- Какие налоги перестанут действовать в Казахстане со следующего года