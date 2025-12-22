Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на брифинге в СЦК сообщил о мерах поддержки молодых спортсменов и планах развития спортивной инфраструктуры в регионе, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, талантливые спортсмены получают нормативные и материальные поощрения из областного бюджета, а также дополнительную поддержку от спонсоров. Особенно выделяются спортсмены, которые могут представлять страну на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Победители получают квартиры и другие социальные гарантии. Например, один из перспективных спортсменов недавно получил несколько квартир в знак особого признания достижений.

"С 2026 года мы планируем уделять еще больше внимания развитию спортивной инфраструктуры. В регионе уже построены современные стадионы, спортивные залы площадью до 20 тысяч квадратных метров, боксерские и гимнастические залы, фитнес-центры. Строится "Кызылорда Арена" с бассейном по мировым стандартам и залом на 2,5 тысячи мест, который будет использоваться не только для футзала, но и для форумов, семинаров и концертов", — отметил аким.

Он добавил, что все выделяемые средства используются эффективно и своевременно, а также подчеркнул, что при необходимости спортсменам могут оказывать дополнительную поддержку через спонсоров.