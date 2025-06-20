Утром в микрорайоне Шугыла города Кызылорда вспыхнул пожар в подвальном помещении магазина, пристроенного к пятиэтажному жилому дому, передает BAQ.KZ. Загорелись электрощитовая и пластиковая перегородка - густой дым начал быстро подниматься по вентиляционным шахтам и проникать в подъезд.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Благодаря их действиям удалось избежать трагедии - по лестничному маршу из задымлённого дома эвакуированы 44 человека, из них 17 детей. Никто не пострадал.

Очаг возгорания был ликвидирован на площади 9 квадратных метров. После проветривания и проверки помещений жители смогли вернуться домой.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям вновь напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в подвальных и пристроенных помещениях, где чаще всего происходят короткие замыкания и перегрев электропроводки.