Сотрудники криминальной полиции Кызылорды задержали 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, причастен к серии краж ювелирных изделий. Злоумышленник оказался ранее судимым жителем Атырау, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По словам старшего оперуполномоченного криминальной полиции Асылбека Серикбаева, мужчина заходил в ювелирные бутики, отвлекал внимание продавцов и похищал золотые украшения. В одном из эпизодов сумма ущерба превысила 200 тысяч тенге.

"В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Установлена его причастность еще как минимум к двум аналогичным преступлениям", - сообщили в ведомстве.

В отношении него начато досудебное расследование, подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Правоохранители призывают владельцев ювелирных салонов и торговых точек усилить меры безопасности, в том числе установить системы видеонаблюдения и сигнализации.