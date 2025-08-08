В Кызылорде задержана женщина за кражу золотых изделий из магазинов
Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.
Сотрудники полиции Кызылорды задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в краже золотых изделий из магазинов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, один из эпизодов произошёл в торговом доме областного центра. Под предлогом выбора ювелирных изделий женщина попросила продавца показать кольца, а затем, воспользовавшись моментом, незаметно похитила часть украшений и покинула магазин.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая жительница Кызылординской области. В ходе следствия выяснилось, что женщина причастна как минимум к трём аналогичным эпизодам на территории города.
"В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Также проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям на территории области. Женщина водворена в изолятор", - говорится в сообщении.
