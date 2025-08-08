Сотрудники полиции Кызылорды задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в краже золотых изделий из магазинов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, один из эпизодов произошёл в торговом доме областного центра. Под предлогом выбора ювелирных изделий женщина попросила продавца показать кольца, а затем, воспользовавшись моментом, незаметно похитила часть украшений и покинула магазин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая жительница Кызылординской области. В ходе следствия выяснилось, что женщина причастна как минимум к трём аналогичным эпизодам на территории города.